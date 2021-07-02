Губернатора Челябинской области заметили без галстука и на велосипеде

Городские телеграм-каналы быстро распространили информацию о том, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня на работу добирался не совсем обычным способом.

— Челябинский губернатор сегодня пересек рамки формального и сугубо политического — как обычный горожанин (кепка/джинсы/футболка/кроссовки) он проехал на велосипеде по маршруту от дома до работы. Сам почувствовал все прелести — кочки, ямки и отсутствие нужной инфраструктуры, — пишет телеграм-канал «Челябушка». — Выводы у Алексея Текслера соответствующие: срочно делаем больше велопарковок, велодорожек, удобных съездов и занижаем бордюры.

Как прогнозируют общественники, наказы губернатора должны вылиться в создание муниципальных программ по развитию велосети. Мотивировать лидеров будут финансово.

— Засекаем время. Думается, в первую очередь внимание будет приковано к велодвижению по южноуральской столице, ведь здесь проинспектировать исполнение поручений Текслер может в любой момент, — резюмируют авторы паблика.