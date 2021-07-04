В горнозаводской зоне Южного Урала выбрали оператора по обращению с отходами

Кажется, у жителей горного кластера Челябинской области заканчиваются мучения с мусором — после долгих поисков и со второй попытки там выбран оператор по обращению с отходами. Это «Златспецтранс». Все лицензии у фирмы в наличии, а заключение госконтракта означает выход из зоны комфорта внутри Златоуста на региональный уровень, пишет телеграм-канал «Челябушка».

Первым испытанием станет увеличение локаций (в кластер входят три немаленьких района). Вторым — соответствие показателям реформы, которая шагает по стране. Третья проблема — в улучшении обстановки и в прямом смысле разгребании наследия предшественника. Саткинский «Комритсервис» ТБО вывозил плохо, с трудом собирал платежи, оформлял квитанции с ошибками. Целый год администрации горных районов заваливали жалобами на свалки, однако главы только и могли разводить руками, ведь работу с операторами ведет Минэкологии.

— Справится ли выбранная компания с обязанностями — покажет время. По сути, она мало чем отличается от прежней из соседней Сатки, — рассуждают авторы паблика. — Увидим также, не пожалеют ли чиновники, что в победителях оказались не красноярские специалисты.