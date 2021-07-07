Прокуратура требует открыть уголовное дело из-за вырубки деревьев в центре Челябинска

В центре Челябинска срубили 14 кленов Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

На участке между домами №179 по улице Труда и №22 по улице Энгельса в Челябинске вырубили деревья. На этой территории собираются построить спортивный центр для боксеров.

14 ясенелистных кленов уничтожили незаконно, не были получены необходимые разрешения. Таково заключение прокуратуры по итогам проверки.

— Ущерб, причиненный незаконным сносом, составил свыше 130 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Материалы проверки прокуратура передала в полицию для возбуждения уголовного дела по статье о незаконной рубке деревьев в крупном размере.

Деревья без разрешения вырубили также во дворе рядом с домом №50 по проспекту Ленина в Челябинске. Виновникам грозит уголовное преследование.

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