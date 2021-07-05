На Южном Урале увеличивают коечный фонд для лечения коронавирусных больных

Ситуация с коронавирусом в Челябинской области настолько осложнилась, что медицинские власти снова расширяют коечный фонд, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

Вице-губернатор Ирина Гехт уточнила: дополнительно открываются 540 мест в больницах Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Троицка и Карталов. В Челябинске, например, переформатируют часть ГКБ №1, а ее и ранее задействовали только в крайних случаях. Таким образом, работают почти все ковидарии, в том числе загружена инфекционка в Малой Сосновке, причиной для строительства которой послужила пандемия.

— Свободных коек всего 19% и это при том, что за месяц фонд увеличен вдвое, — добавляют авторы паблика. — Согласно статистике регионального минздрава, в сутки фиксируется уже более двух сотен заболевших. Особенность течения третьей волны на Южном Урале — рост заражений с госпитализацией у детей, диагноз ставят даже малышам.