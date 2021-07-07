В Челябинской области выявили 240 новых случаев коронавируса

С каждым днем в Челябинской области растет количество новых случаев коронавируса
Фото: Кирилл САДЫКОВ
За последние сутки, по данным регионального минздрава, В Челябинской области подтвердили 240 новых случая заболевания коронавирусом.
На лечении сейчас находятся 2649 человек.
За день скончались 12 больных Covid-19 пациентов. Для девяти из них коронавирус стал основной причиной смерти, еще трое умерли от сопутствующих заболеваний.
Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 67, 8 тыс. южноуральцев.
По сведениям областного управления Рроспотребнадзора, сейчас растет заболеваемость коронавирусом среди взрослых всех возрастов, но в особенности — среди жителей региона 50-64 лет. Эпидемическую ситуацию в Челябинской области специалисты ведомства характеризуют как неблагополучную.
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