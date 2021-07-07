Текслер поставил амбициозные планы строительства жилья в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер поставил амбициозные задачи в теме строительства жилья. Фото: gubernator74.ru

Губернатор Алексей Текслер объявил амбициозную задачу: возвести в 2021 г. 1 млн 670 тыс. кв. м жилья, а через 10 лет увеличить показатели до 2,8 млн кв м в год.

В помощь — закон о комплексном развитии территории (КРТ). Изменения, внесенные в Градостроительный кодекс в прошлом году, дают возможность обновлять старый жилой фонд, а не осваивать целину, как это сделано в Челябинске.

Изменения внесены и в региональное законодательство.

— Челябинск активно развивался в сторону северо-запада, в сторону Сосновского района. Но там нет инфраструктуры. Мы решили строить три школы в «Западном», в «Белом хуторе» и т.д. Построили огромный микрорайон — школы нет, дорог нет. Протянем инфраструктуру, конечно, но КРТ позволяет строить внутри города, там, где раньше, в рамках старых инструментов, невозможно было застраивать территории, хоть есть инженерные коммуникации, дороги, социальные объекты. И этим потенциально надо пользоваться.

В регионе готовы основные условия реализации проектов КРТ — в помощь муниципалитетам. Преимущества КРТ очевидны:

— Этот механизм позволит больше строить жилья, привлечь инвесторов к развитию застроенных территорий, решать проблему ветхо-аварийного фонда, перезагрузить морально и физически устаревшие застроенные площадки, превратить их в благоустроенные современные микрорайоны. Продлена программа льготной ипотеки, и мы должны эти возможности использовать. Всех глав муниципалитетов, всех застройщиков, министерство строительства призываю активно работать, — сказал губернатор.

Современное и качественное жилье по программе КРТ может появиться в жилых и нежилых районах, на пустырях, владельцы которых готовы к реновации. В области подготовлено 38 участков площадью боле 800 га в 11 муниципалитетах.

Так, Челябинск готов приступить к 10 проектам, три из которых — в высокой степени готовности. Как сообщает пресс-служба губернатора, подготовлены проекты комплексного развития под малоэтажную застройку на землях АО «ДОМ.РФ»: один — в Челябинске и два в Сосновском районе.

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