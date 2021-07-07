Текслер призвал отказаться в Челябинской области от панельных домов

Губернатор Алексей Текслер призвал отказаться от засилья панельных домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На совещании, посвященном теме комплексного развития территорий, губернатор Алексей Текслер поднял вопрос качества возводимого жилья. По мнению главы региона, следует отказаться от засилья панельных типовых домов в больших городах и идти по пути развития рынка жилья современных мегаполисов, когда приоритет отдан монолитному домостроению.

— У нас засилье панельных домов, понятно, где-то это оправданно, когда мы говорим о наших городах, где с советского времени дома не строились. Но когда мы говорим про наши крупные города, нет монолитного домостроения вообще, это тоже никуда не годится. Смотрите, какие проекты будут реализованы, — сказал губернатор.

И уточнил: конечно, нужно отталкиваться всегда от потребителя. Но перед региональной властью стоит задача по росту доходов населения, определенная одной из национальных задач в рамках указа президента. Строить нужно комплексно, развивая качество среды, социальной инфраструктуры. Обязательны дороги и общественный транспорт.

Напомним, губернатор поставил амбициозную задачу увеличения объемов строящегося жилья. В 2021 г. сдать 1 млн 670 тыс. кв. м., а к 2030 г. каждый год вводить не менее 2,8 млн кв. м. В помощь — закон о комплексном развитии территорий, позволяющий проводить реновацию старого фонда внутри города. Кроме того, Челябинская область вошла в перечень регионов, где продлена программа льготной ипотеки на строящееся жилье.

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