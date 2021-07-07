Две машины сгорели вместе со зданием автосервиса в Карабаше

В автосервисе сгорели сданные на ремонт автомобили

Серьезный пожар произошел вечером 6 июля на улице Красной Звезды в Карабаше. Пламя охватило помещение автосервиса.

До прибытия спасателей сотрудники мастерской успели вытащить из горящего здания несколько газовых баллонов — но не все. Оставшиеся баллоны вынесли на улицу приехавшие на вызов пожарные.

Из помещения сервиса успели также выкатить три находившихся в ремонте автомобиля. Еще две машины сгорели.

— К ликвидации пожара привлекались 30 человек и 8 единиц техники, в том числе из соседних городов, — рассказали в карабашском управлении гражданской защиты.

Пожар удалось потушить в 19:22, никто из людей не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняют.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru