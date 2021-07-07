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Общество7 июля 2021 10:56

Алексей Текслер вмешался в ситуацию с нехваткой мест в челябинской школе

Взволнованные родители прислали множество обращений губернатору
Елена КОЛЧИНА
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Губернатор поручил областному министерству образования найти места для детей

Губернатор поручил областному министерству образования найти места для детей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отреагировал на жалобы родителей будущих первоклассников. Трудности возникли у жителей челябинского микрорайона «Ньютон». В местной школе не хватает мест, родители с ночи выстраиваются в очередь, чтобы подать заявление на прием в первый класс.

— Получил много обращений по поводу записи в первый класс. Поручил министерству образования отработать каждую ситуацию, — написал Алексей Текслер на своей странице в соцсети.

Губернатор опубликовал также скриншот с жалобами челябинцев.

— Я инвалид первой группы. Моей дочери отказали в зачислении первый класс по месту регистрации по причине отсутствия мест. Но в другую школу водить ребенка я не в состоянии ввиду отсутствия автомобиля и доступной среды для инвалидов вне нашего микрорайона, — пишет губернатору одна из жительниц «Ньютона».

— Просим помочь в ситуации со школой Ньютон. Нам отказали в приеме. В ближайших школах тоже! — обращается к губернатору еще одна мать будущего школьника.

Напомним, в Челябинске 6 июля началась вторая волна записи в первый класс. На этом этапе принимают заявления от родителей, устраивающих ребенка на учебу не по прописке. Чтобы попасть в школу, челябинцам приходится идти на разнообразные ухищрения.

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