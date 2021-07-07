«Господь за это наказывать не будет»: что думают в челябинской епархии о свадьбах в День семьи, любви и верности

Несмотря на четверг, желающих зарегистрировать брак в этот день много. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В красивую дату, 8 июля, когда отмечается День семьи, любви и верности, в Челябинской области зарегистрируют брак 152 пары. Покровителями праздника являются святые Петр и Феврония Муромские, ставшие эталоном супружеской любви и верности. С недавних пор этот день стал популярным у молодоженов. Только есть одно «но»: 8 июля ежегодно выпадает на Петров пост, во время которого церковь запрещает венчаться.

Челябинские священнослужители высказали свое мнение по этому поводу.

— Изначально же, церковь занималась тем, чем сейчас занимается ЗАГС, — говорит отец Филипп Шамин. — В ней велись метрические системы, сокращенно «метрики», представляющие из себя книги. В них записывались рождающиеся, крестившиеся и женившиеся. Поэтому концепция русской православной церкви подразумевает под собой признание зарегистрированного гражданского брака. Если мы говорим о венчании, то да, подобное не может совершаться в пост. Но, если люди регистрируют этот брак в ЗАГСе, то это грехом не является.

— Свадьба в пост на жизни неверующих молодоженов никак не отразится, — комментирует священник Владимир Панарин. — Если же человек все-таки чтит Христа и относится к православному христианину, я советую ему все же отложить свадьбу и само гуляние на время после поста. Сейчас же можно зарегистрировать брак — расписаться, и этим пока ограничиться. Но это дело каждого — Господь за это наказывать не будет.

В этом году в Челябинской области 25-ти семьям-долгожителям вручат награды «За любовь и верность». Ее удостоятся пары, прожившие вместе более 50 лет.

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