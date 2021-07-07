В Челябинске неизвестный стрелял по остановкам общественного транспорта

Стекла в остановках разбились, предположительно, из-за выстрелов. Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска

Вандалы не оставляют в покое новые остановочные комплексы в Челябинске. На этот раз неизвестные разбили стекла в девяти павильонах на автодороге «Меридиан», в том числе на остановках «Сад Колющенко», «Центральная усадьба», «Сады» и «Реабилитационный центр».

— Предположительно, дефекты произошли при выстреле из огнестрельного оружия, — сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.

Сейчас представители МБУ «Геоцентр города Челябинска», отвечающего за содержание остановок, готовят обращение в полицию о стрельбе и повреждении павильонов.

Ранее вандалы разбили пять остановок на Копейском шоссе в Челябинске.

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