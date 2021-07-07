В челябинском микрорайоне «Ньютон» в 2021 году начнут строить школу на 1520 мест

Школу обещают построить в 2023 году. Фото: предоставлено «Голос.Девелопмент»

В Челябинске в 2021 году начнут строить еще одну школу. Учреждение на 1520 мест появится в микрорайоне «Ньютон», жители которого закидали губернатора жалобами на проблемы с записью детей в первый класс. Как сообщил в среду, 7 июля, министр образования и науки области Александр Кузнецов, полностью объект должен быть готов через два года.

— На сегодняшний момент уже ведутся работы по вопросу строительства второй школы в микрорайоне «Ньютон», идет процесс юридического оформления частно-государственного партнерства, — рассказал Александр кузнецов. — Строительство школы на 1520 мест закончится в 2023 году.

Проект и площадка для строительства уже готов. Работы по возведению школы запланированы на четвертый квартал 2021 года. Роль генподрядчика на себя готов взять застройщик.

— На данный момент еще ведется строительство микрорайона, «Ньютон» завершен на 85%, — отметил директор «Голос.Девелопмент» Сергей Пахомов. — К моменту завершения строительства микрорайона все объекты социальной инфраструктуры, которые изначально планировались, будут готовы.

В микрорайоне «Ньютон» на данный момент работают четыре детских сада и школа, которая приняла первых учеников в 2018 году. Скоро обещают построить еще два детских сада, а к моменту окончания строительства жилых домов завершить благоустройство всех общественных пространств и спортивного ядра.

Вторая волна записи в первый класс в Челябинске началась 6 июля. На этом этапе заявления принимали от родителей, устраивающих ребенка на учебу не по прописке. Чтобы попасть в школу, родители шли на разнообразные ухищрения. Но получить место удалось не всем, и жители микрорайона закидали губернатора множеством обращений. После этого Алексей Текслер вмешался в ситуацию с нехваткой мест в челябинской школе и поручил региональному Минобру отработать каждый случай.

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