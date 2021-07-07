Цифровая экосистема Челябинской области удивила экспертов на «Иннопроме»

Главная промышленная выставка страны проходит в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области принял участие в традиционной международной промышленной выставке «Иннопром-2021». В рамках сессии «умный город» специалисты компании «Интерсвязь» представили гостям мероприятия единую экосистему из цифровых технологий, которая уже сегодня работает на Южном Урале, а также поделились своим опытом создания качественной и комфортной городской среды при помощи новейших IT-решений.

В этом году участие в международной промышленной выставке приняли делегации из 23 стран мира, более 500 спикеров и 12 000 участников дискуссий. Главным иностранным партнером выступила Италия: неополитанское королевство представили 50 различных компаний.

— Компания «Интерсвязь» в своем географическом развитии уже давно не ограничивает себя пределами Челябинской области и УрФО. Наши технологии работают в Казахстане, Беларуси и других странах ближнего зарубежья. Выставка «Иннопром» — это еще одна возможность вывести челябинские разработки на иностранные рынки, а также закрепить цифровой имидж региона на высших местах в международном рейтинге, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Иностранным делегациям в рамках единой экосистемы специалисты компании «Интерсвязь» представили ряд технологий. В первую очередь мобильное приложение, которое объединило в себе все разработанные в Челябинске «умные сервисы» и стало ядром цифровой экосистемы. Superapp-ом пользуется 80% взрослого населения области, имеющее смартфоны. Из них треть — ежедневно.

Еще одна ключевая технология, способствующая созданию единой цифровой экосистемы — «умный ключ». В перспективе он должен превратиться в универсальный ключ от «Умного города». Уже сегодня жители Челябинской области при помощи него могут не только открыть дверь в подъезд, но и расплатиться за проезд во всех существующих видах общественного транспорта. 20% всех поездок в Челябинске совершается при помощи технологии «Интерсвязи». В будущем при помощи синего ключа-таблетки можно будет расплатиться за аренду велосипедов и самокатов, за обед в школьной столовой, получить доступ в учебное заведение или промышленное предприятие.

Наибольшее внимание специалистов IT-сферы завоевал «умный домофон». В 2021 году компания «Интерсвязь» внедрила в сервис новый механизм взаимодействия с населением — «Домофонный ассистент». Технологии искусственного интеллекта позволяют панели вести диалог с жителями города. Система обрабатывает речь и отвечает на вопросы: рассказывает о ситуации на дорогах, погодных условиях, ремонтных работах и других оперативных новостях. Всего в области установлено более 10 000 «умных домофонов». Сейчас компания активно внедряет на территории влияния домофонные панели собственного производства.

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