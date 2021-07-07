Зал приматов в челябинском зоопарке закрыли на карантин из-за коронавируса

Обезьяны тоже могут заразиться коронавирусом. Фото: /vk.com/chelzoopark

В Челябинском зоопарке объявили о временном закрытии для посетителей зала приматов. Ограничения вводят из-за ухудшения эпидемической обстановки в регионе и для профилактики коронавируса. Как долго продлится карантин, пока не известно.

— Давайте будем относиться друг к другу с уважением и беречь здоровье находящихся рядом живых существ, — обратились в зоопарке к посетителям. — Также напоминаем, что внутри крытых помещений обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Обезьяны, как и человек, могут заболеть Covid-19. Этих животных даже использовали для исследования самого коронавируса и вакцин против него.

В отделе приматов челябинского зоопарка сейчас живут шимпанзе, макаки, саймири и представители других видов.

8 июля, в День семьи, любви и верности в Челябинской области официально заключат 152 брака. По крайней мере, столько заявлений подали женихи и невесты в региональный Госкомитет по делам ЗАГС.

«Семейный» праздник в 2021 году выпал на четверг, поэтому многие решили пожениться в близкие к нему даты: 9 и 10 июля (в пятницу и субботу) официально оформить свои отношении готовятся 483 пары.

По словам председателя регионального Госкомитета по делам ЗАГС Людмилы Рерих, в последние годы День семьи набирает популярность у молодоженов.

— 8 июля — дата, которая полюбилась всем нашим молодым парам, которые желают зарегистрировать свой брак. Если раньше мы сравнивали эту дату с Днем святого Валентина, то сейчас она даже несравнима. На 8 июля подано 152 заявления на регистрацию брака, а в феврале было подано порядка 80 заявлений к Дню святого Валентина, — рассказала Людмила Рерих.

Добавим, в 2021 году популярностью у молодоженов пользуются также 21 числа каждого месяца. Особенно востребованной оказалась суббота 21 августа: в этот день собираются пожениться уже более 300 южноуральских пар.