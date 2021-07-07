В Кургане сорвались выборы главы города из-за разногласий депутатов

Один из кандидатов получил 10 голосов, а другой - 12 Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутаты городской думы не смогли выбрать с первой попытки главу Кургана. В итоге выборы были признаны несостоявшимися, поскольку ни один из кандидатов не получил необходимого количества голосов для победы.

— Согласно уставу города Кургана, городская дума в течение 30 дней проведет повторное голосование или объявит конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, — заявила председатель комиссии Любовь Силантьева.

Всего на выборах присутствовали 23 депутата гордумы. Но от них комиссией учтено было только 22 голоса, потому что один бюллетень оказался испорчен. За и.о главы Кургана Елену Ситникову проголосовали 10 депутатов, а за кандидата Романа Сергеевича — 12.

Напомним, в мае Андрей Потапов досрочно покинул свой пост главы Кургана — его заявление было рассмотрено на заседании городской Думы. Он решил отказаться от полномочий по собственному желанию.

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