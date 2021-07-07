Минобр Челябинской области назвал число школьников, сдавших ЕГЭ на 300 баллов

Всего в основной период ЕГЭ сдавали 15 191 человек.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Министерство образования Челябинской области подвело итоги основного периода сдачи ЕГЭ. Выяснилось, что двое выпускников сдали экзамены на 300 баллов по результатам трех предметов.
— В этом году 174 стобалльных результата, из них уникальных стобалльников – 161, 300-балльников – два, 200-балльников – 10. Мультистобалльниками стали выпускники из Челябинского, Троицкого, Магнитогорского городских округов, а также Еманжелинского и Саткинского муниципальных районов, — рассказала начальник Управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.
Также в Минобре сообщили о количестве стобалльных работ среди предметов, по которым проходили экзамены: по русскому языку – 47 выпускников, информатике и ИКТ – 37, литературе – 31, химии – 19, профильной математике – 15, физике – 7, истории – 7, географии – 6, обществознанию – 4, английский язык – 1.
Всего в основной период ЕГЭ сдавали 15 191 человек.
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