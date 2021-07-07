За челябинское метро будет отвечать хозпартнерство, которое не достроило конгресс-холл возле реки Миасс

Проект достройки метро оценивается в 45 млрд рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» выступит куратором процесса по достройке метротрама в Челябинске. Именно оно ранее отвечала за возведение общественно-делового центра «Крылья», который стал одним из главных недостроев города.

Согласно информации на сайте хозпартнерства, сейчас идет поиск подрядчиков для выполнения работ. Однако стартовая цена контракта заказчиком не обозначена.

— Начальная (максимальная) цена контракта в рамках проведения данных конкурентных переговоров не устанавливается, цена договора определяется заказчиком на основании результатов анализа поступивших предложений от участников конкуретных переговоров, — говорится в извещении.

В документации указано, что прием заявок будет осуществляться до 12 июля, а уже на следующий день определиться фирма, которая станет выполнять работы. От подрядчика требуется не только завершить строительство метро, но и также изменить транспортную систему города. Это все он должен будет сделать к маю 2022 года.

Фото: сайт ХП «Конгресс-холл»

Конгресс-холл в Челябинске планировали построить к саммитам ШОС и БРИКС. Потом заявляли, что если не успеют, то дело все же доведут до конца. После смены власти строительство было заморожено. Глава региона Алексей Текслер на первой пресс-конференции заявил, что смета неоправданно-дорогая и нужно пересмотреть проект. Разговоры о достройке объекта все-таки велись, но потом объект снова заморозили. В конце концов власти объявили о том, что вместо конгресс-холла будет дворец бракосочетаний.

Напомним, проект будущего метротрамвая Алексей Текслер презентовал в мае. Встреча с журналистами прошла на станции «Комсомольская» — самая готовая, построено 40% задуманного. Тогда глава региона озвучил цену вопроса: проект достройки оценивается в 45 млрд руб. Средства обеспечит новый финансовый механизм — инфраструктурные кредиты. Для сравнения: прокладка метро в классическом виде обойдется в 100 млрд руб. Засыпка метро — 10 млрд руб. Познакомиться со схемой будущего метро можно по ссылке.

О то, чтобы достроить челябинском метро всерьез заговорили после того, как Владимир путин затронул эту тему на послании Федеральному Собранию.

Метро в Челябинске — пожалуй один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 года. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. Смотрим, какие проекты предлагались ранее.

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