Почем бахча: цены на арбузы и дыни в Челябинске выросли почти в два раза

Бахчевые появились на прилавках магазинов и на рынках. Фото: Алексей МИКУШИН

«Комсомолка» провела небольшое «расследование», пройдя по нескольким рынкам в Ленинском районе, на ЧТЗ и в центре. Везде красивые плоды так и манят, чтобы их купили и съели. Средняя цена арбузов составляет 45-50 рублей. Продавцы говорят, что практически все они «родом» из Ташкента. На вкус плоды немного водянистые, но достаточно сладкие. Цена за килограмм на дыни составляет от 65 рублей на сорт «Торпеда» и от 85 рублей — на «Колхозницу». Их везут через Кыргызстан и Казахстан. Дыни, к удивлению, довольно сладкие и ароматные.

В торговых сетях ассортимент пока поскуднее. Пока продают преимущественно дыни. Говорят, что везут их из Волгоградской области. На вкус фрукты не так хороши, как на рынке — водянистые и неспелые.

Сами продавцы замечают, что цены по сравнению с прошлым годом выросли заметно. Если летом 2020-го арбузы в начале июля продавались по 25 рублей, то сейчас цена начинается от 40-45 рублей, прошлогодние дыни стоили от 35 рублей, а сегодня цена составляет 65 рублей и выше. За такую стоимость хочется купить действительно хороший фрукт. Но, говорят, что нужно подождать еще месяц. Правда, если не терпится, то можно и попробовать.

НА ЗАМЕТКУ

Несколько советов, как правильно выбрать арбуз или дыню:

— Арбуз и дыня должны быть без каких-либо повреждений

— Плоды должны находится в тени

— Цвет арбуза или дыни должен быть ярким

— При постукивании кожура должна отдаваться глухим стуком

— Хвостик должен быть сухим

— Самыми сладкими считаются плоды женского пола

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