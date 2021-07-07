В Челябинской области задержали водителя фуры, который тайком вез конфеты из Китая

Фото: Уральское таможенное управление
В Челябинской области сотрудники таможни остановили фуру, которая ехала из Казахстана. Согласно сопроводительным документам, в машине везли сушенное манго. Однако проверка груза показала другой результат.
— Вес перевозимых сушеных фруктов оказался гораздо меньше, чем значился в документах. При проведении таможенного досмотра таможенники выявили вместо манго коробки с шоколадными конфетами, — сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Конфеты, о которых идет речь, были изготовлены в Китае. У водителя фуры не было на них сопроводительных документов. Общий вез перевозимых кондитерских изделий составил 10,4 тонн.
В настоящее время товар изъят. Решается вопрос о возбуждении административного дела.
Фото: Уральское таможенное управление
Фото: Уральское таможенное управление
Фото: Уральское таможенное управление
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