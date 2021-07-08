Спорткомплекс «Динамо» в Челябинске: в парке им. Гагарина открылось новое здание

Алексей Текслер побывал в новом спорткомплексе "Динамо". Фото: gubernator74.ru

В ЦПКиО открыт новый спорткомплекс «Динамо»: здание располагается неподалеку от известного всем Дворца с белыми колоннами.

Строительство СК началось три с половиной года назад. Цена вопроса — около 300 млн руб., средства выделены по линии федеральной целевой программы развития физкультуры и спорта.

Новый спорткомплекс — это 7 тыс. кв м площади. В цоколе разместился стрелковый тир на 19 направлений, самый большой в УрФО. На первом этаже — зал для игровых видов спорта. Второй этаж — зал единоборств и площадка с помостами для занятий тяжелой атлетикой. Третий — тренажерный зал.

Сегодня новый спорткомплекс осмотрел губернатор Алексей Текслер.

— Каждый спортивный объект, который мы вводим, — это дополнительная возможность заниматься спортом. В первую очередь, нашим детям. Я считаю, что развитие физкультуры и спорта — одно из важных направлений. Это даже больше, чем спорт, потому что дети меньше увлекаются тем, чем не нужно увлекаться. Я очень рад, что вместе с министерством спорта РФ и спортивным общество «Динамо» нам удалось реализовать этот проект. Здесь ежедневно будет заниматься более 200 ребятишек — это по-настоящему здорово, — сказал глава региона.

Губернатор сообщил, что с руководством спортивного общества «Динамо» решено провести в 2022 г. Всероссийскую спартакиаду. Для Всероссийского спортивного объединения новый СК в Челябинске — знаковый объект.

Спортивные объекты были и остаются в зоне внимания региональной власти. Алексей Текслер напомнил, что сейчас в нашей области развернуто 20 строек. И это не только новые здания — возводят те, что начали когда-то и бросили.

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