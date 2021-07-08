УФАС нашло нарушения в аукционе мэрии Челябинска на обслуживание иллюминации стоимостью в 101 млн рублей

В 2019 году мэрия Челябинска потратила на праздничную иллюминацию 600 млн рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

Сотрудники антимонопольной службы нашли нарушения законодательства в конкурсной документации мэрии Челябинска на обслуживание праздничной иллюминации. Стоимость этой закупки составляет 101,5 млн рублей.

— Жалоба ООО «ТехКонтроль» признана частично обоснованной, индивидуального предпринимателя – обоснованной. Также по данной закупке проведена внеплановая проверка, — сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.

Согласно данным на портале Госзакупок, подрядчик должен будет не только отвечать за праздничное освещение, но и проводить ее установку и демонтаж.

— Осмотр объектов декоративно-светового оформления проводится один раз в неделю в темное время суток с момента включения уличного освещения для определения неработающих конструкций, — говорится в документации к госзакупке. — Один раз в неделю в дневное время для определения состояния креплений и внешнего вида, в течение трех суток после неблагоприятных погодных условий, а также в течение трех суток после проведения массовых мероприятий, утвержденных администрацией Челябинска.

В конкурсной документации также указано, какие именно объекты иллюминации следует разместить (в списке их 84). Так, самой дорогостоящей конструкцией является объемно-пространственная композиция «Арка», которую собираются сделать на Кировке перед Новым годом. Стоимость установки составляет 6,3 млн рублей, а демонтаж — 1,3 млн.

Напомним, в 2019 году мэрия Челябинска потратила на праздничную иллюминацию 600 млн рублей. Однако жители города раскритиковали результат работ из-за «кварцевых ламп» на главных улицах.

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