Коронавирусом в Челябинской области заболели еще 275 человек

Коронавирусом заболели уже более 69 тысяч южноуральцев Фото: Кирилл САДЫКОВ

За последние сутки медики Челябинской области выявили 275 новых случаев случай коронавируса. Всего с начала пандемии заразились уже более 69 тыс. южноуральцев.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день скончались 12 больных коронавирусом. Из них 11 умерли от ковидной пневмонии, еще один погиб из-за сопутствующего заболевания.

Сейчас на лечении находятся 3331 больной Covid-19.

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