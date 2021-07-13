Главу поселения в Челябинской области осудили за взятку

Взяточника поймали сотрудники ФСБ Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Куяшского поселения в Кунашакском районе не хотел выполнять исправительные работы, к которым его приговорил суд. Мужчина решил подкупить главу сельского поселения, чтобы тот оформил фиктивные документы о выполнении работ. В качестве взятки он принес 35 тысяч рублей. Но преступление выявили сотрудники ФСБ, после чего фигурантом уголовного дела стал уже глава поселения.

Теперь покинувшего свой пост руководителя суд признал виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями.

— Осужденному назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно с запретом занимать должности на государственной службы на срок 3 года, — рассказали в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета.

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