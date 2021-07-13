В Челябинске поймали вандала, разбившего «умную опору» в сквере на Цвиллинга

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Больше двух недель ушло на поиск вандала, который разбил «умную» опору в сквере на Цвиллинга. Сегодня, 13 июля, полиция города объявила по поимке хулигана.

— Им оказался неработающий, ранее не судимый 20-летний уроженец Октябрьского района. По его словам, он повредил имущество, находясь в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

За вандализм (ч.1 ст. 214 УК РФ) ему грозит до трех месяцев ареста. Молодой человек признал вину и раскаялся. Его отпустили под обязательство о явке.

Напомним, ЧП произошло 27 июля. Незадолго до этого в новом сквере возле трамвайной остановки «Стадион «Локомотив» установили «умные опоры». От двух мачт, оснащенных системой видеонаблюдения, можно зарядить телефоны и электросамокаты. Видеокамеры и запечатлели вандала.

Смотреть видеосюжет Задержан вандал, разбивший «умную» опору

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