«Интерсвязь» обезопасила дороги четырех городов региона

Во втором квартале 2021 года лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области расширил сеть социального проекта «Улицы онлайн». В краткие сроки было установлено 15 новых камер на самых оживленных перекрестках малых населенные пунктов: Бердяуша, Куртамыша, Кременкуля и села Миасского. Устройства обеспечивают круглосуточную трансляцию в формате HD. Теперь жители могут следить за ситуацией на дорогах в режиме онлайн.

Ряд камер также появится и в Челябинске на тех перекрестках, которые ранее не были охвачены сетью «Улиц онлайн», однако являются одними из самых оживленных в городе. Теперь при помощи сервиса можно увидеть происходящие события на пересечении 250-летия Челябинска и Чичерина, Доватора и Воровского, Зальцмана и 1-й Эльтонской.

Социальный проект инициировала компания «Интерсвязь» и развивает его исключительно за счет собственных инвестиций. Всего на данный момент в рамках сервиса «Улицы онлайн» работает 154 камеры. На некоторых из них работают системы аналитики: они помогают оптимизировать работу светофора для облегчения ситуации с плотным трафиком и способны самостоятельно детектировать ДТП и передавать о них информацию в ГИБДД.

Эта технология интегрирована с платформой «Безопасный город» правительства Челябинской области, что позволяет оперативным службам быстрее реагировать на разного рода инциденты, локализуя их негативные последствия.

Зачастую устройства «Интерсвязи» становятся единственными «свидетелями» происшествий на дороге и помогают пострадавшей стороне добиться справедливости или помочь восстановить правильную картину ЧП.

— «Улицы онлайн» — один из старейших наших сервисов. Он уже много лет эффективно работает: статистика показывает, что в местах установки камер количество ДТП значительно снижается, поэтому мы продолжаем развивать его. Кроме того, безопасность — это один из ключевых аспектов, определяющий уровень жизни людей. А именно к созданию комфортных и качественных условий существования компания «Интерсвязь» стремится, внедряя и развивая «умные технологии», — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

В 2021 году сеть «Улиц онлайн» дополнилась и одной экспериментальной камерой. Пользователи получили возможность в режиме онлайн наблюдать за одной из самых известных достопримечательностей региона — озером Тургояк. Решение об установке устройства с видом на «жемчужину Южного Урала» принято неслучайно, этот «жест» по задумке должен был обратить внимание на проблемы «памятника природы».

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