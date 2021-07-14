Жителей Копейска предупредили о звуках взрывов 14 июля

Копейчан предупредили о звуках взрывов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Копейске с 8 до 13 часов 14 июля могут быть слышны звуки взрывов. Горожан предупреждает о том, что паниковать не стоит. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, в районе «Копейского завода изоляции труб» сегодня будут проводить пневматические испытания.

В ходе тестов проверяют качество продукции. Трубу укладывают в траншею и создают внутри нее давление, чтобы имитировать реальную работу газопровода. Затем взрывают установленный рядом с трубой кумулятивный заряд. Труба повреждается, и по характеру получившейся трещины специалисты могут оценить ее качество.

Сегодня качество труб будет проверять ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Доступ людей в окрестности испытаний ограничат.

— Для обеспечения безопасности будут перекрыты технологические дороги, проходящие в пределах испытательного полигона, — сообщили в администрации Копейского городского округа.

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