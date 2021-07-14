В Магнитогорске крупный торговый центр признали небезопасным и закрыли

Суд постановил, что в торговом центре небезопасно находиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске судебные приставы опечатали входы в здание торгового комплекса на улице Завенягина. Прекратили работу находившиеся в торговом центре сетевой продуктовый супермаркет, фитнес-центр, кафе, автомойка и еще несколько десятков организаций. Причина — в злостном нарушении правил пожарной безопасности.

Как пояснили в пресс-службе регионального УФССП, работу торгового комплекса, принадлежащего ООО «Фортуна» приостановили на месяц по решению Правобережного суда Магнитогорска.

Ранее фирму дважды штрафовали за нарушения пожарной безопасности: сначала на 70 тыс. рублей, затем на 150 тыс. рублей.

— Проверка вновь выявила неустраненные нарушения правил пожарной безопасности, что делает работу комплекса невозможной, — рассказали в ФССП.

Арендаторам велели освободить занимаемые помещения. Сейчас неопечатанным остался только служебный вход: сотрудникам супермаркета, ресторана и ночного клуба разрешили проходить в здание, чтобы вывезти все скоропортящиеся продукты.

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