Погода в Челябинске на 15 июля 2021 года: последний день, и погода изменится

Прохлады добавит ветер. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Погода на этой неделе удивляет стабильностью: не жарко, обходится без дождей, но достаточно ветрено. Но скоро все изменится. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в четверг, 15 июля 2021 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью на четверг в городе будет до +8… +10°C. Днем воздух прогреется до +21...+23°C. На погоду повлияет северо-западный и западный ветер скоростью 4-9 м/с, порывы которого днем будут достигать 14 м/с. Синоптики прогнозируют в областном центре переменную облачность, без осадков. Кратковременные дожди, согласно прогнозу, будут в пятницу и субботу.

В Челябинской области 15 июля дождей не предвидится. В ночь на четверг в регионе +5… +10°C, в горах и низинах до 0°C, днем +21…+26°C. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. В субботу небольшие, местами умеренные дожди, а в воскресенье возможны грозы.

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