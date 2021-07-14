В Челябинске осудили иностранца за попытку сбыта крупной партии наркотиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранца. Его признали виновным в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере (ст.30 ч.3, ст.228.1 ч.4 п. «г» УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как было установлено в суде, мужчина забирал наркотики из тайника, о местонахождении которого ему заранее сообщали. Затем он фасовал запрещенные вещества в маленькие пакеты и делал «закладки» в разных районах города. Иностранца поймали полицейские в марте 2021 года. В ходе личного досмотра у него было изъято 29 пакетов с наркотиками.

Суд вынес приговор мужчине в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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