На крупном перекрестке в центре Челябинска перекроют движение почти на две недели

Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска.

В центре Челябинска почти на две недели будет перекрыто движение на крупном перекрестке недалеко от городской клинической больницы №1. Как сообщили в Комитете дорожного хозяйства, ограничения связаны с аварийно-восстановительными работами, которые проводит АО «УСТЭК».

—Движение будет ограничено до 27 июля на пересечении ул. Красной и ул. Воровского в сторону площади Революции, — сообщили в Комитете дорожного хозяйства.

Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и учитывать вводимые ограничения.

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