Сотрудники ФСБ выявили махинации на заводе в Челябинской области

Сотрудника завода подкупили 80 тысячами рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Представитель коммерческой фирмы незаконно заплатил сотруднику завода в Челябинской области за заключение контракта.

По версии следствия, специалист отдела материально-технического обеспечения получил от предпринимателя 80 тысяч рублей. За вознаграждение он посодействовал в подписании договора на поставку стройматериалов.

— Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ Федерации по Челябинской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу, — рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Обвинение пока не предъявлено, нос сотрудника завода подозревают в незаконном получении денег за совершение действий, связанных с закупкой товаров. Ему грозит штраф в сумме до миллиона рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

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