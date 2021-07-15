В Магнитогорске с верхнего этажа во время пожара спасли две семьи с грудными детьми

Эвакуировать людей через окна оказалось возможно только с одной стороны отдыха. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Серьезный пожар произошел ночью 15 июля в девятиэтажке на улице Советской в Магнитогорске. Он начался в квартире на шестом этаже.

Хозяйка рассказала, что ночью загорелась электророзетка в комнате. Испуганная женщина плеснула на розетку водой. Но это только ухудшило ситуацию: пламя разгорелось сильнее и перекинулось на мебель. Тогда женщина разбудила ребенка и мужа, и вместе с ними покинула квартиру.

Быстро разгоревшийся пожар заметили другие жители дома. Они принялись звонить спасателям с просьбами о помощи. Но эвакуировать людей было трудно: к дому оказалось возможно подъехать с автолестницами лишь с одной стороны. Тогда к месту пожара отправили дополнительные группы спасателей.

— Задымление было очень сильное, видимость нулевая. По маршевой лестнице проложили рукав и подавали воду, чтобы снизить тепловую нагрузку и обеспечить безопасную эвакуацию людей. В этот момент и выводили жителей, — рассказал помощник начальника караула 21-й пожарно-спасательной части Ринат Суфиянов.

20 жителей удалось вывести через подъезд с помощью спасательных устройств. Еще пять человек — две семьи с двумя грудными детьми — спустили на землю по автолестницам.

Никто из людей в результате не пострадал. Однокомнатная квартира, в которой произошел пожар, выгорела почти полностью, уничтожены оказались мебель, бытовая техника и личные вещи хозяев, огонь не проник только в кухню. Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения пожара на соседние квартиры.

Эксперты чрезвычайного ведомства отмечают, что тушить розетки, провода и электроприборы водой, землей или огнетушителем можно лишь после того, как устройства удалось обесточить.

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