Умер знаменитый директор элитного челябинского лицея

Анатолий Германович Гостев был создателем лицея №11. Фото: мэрия Челябинска

Сегодня, 15 июля, на 79-м году жизни скончался почетный гражданин Советского района, родоначальник элитного образования на Южном Урале и создатель знаменитого челябинского лицея №11 Анатолий Германович Гостев. Как сообщают в администрации района, он умер после продолжительной болезни.

— Совет депутатов и администрация Советского района выражает глубокие соболезнования семье Анатолия Германовича Гостева.

Анатолий Гостев начал трудовую деятельность учителем начальных классов в Златоусте Челябинска. Он прошел путь от учителя математики до директора лицея №11.

— Всю свою жизнь он посвятил педагогике. Заслуженный учитель РСФСР, доктор педагогических наук, профессор, создатель одной из лучших инновационных образовательных площадок федерального уровня — лицея № 11, — комментируют в мэрии Челябинска. — С именем Анатолия Гостева в Челябинске по праву связывают смелые педагогические эксперименты. Он навсегда вписал свое имя в историческую летопись нашего города.

Анатолий Германович Гостев выпустил 105 научных публикаций. Он Германович награжден грамотами Министерства образования и науки РФ, медалями им. Третьякова, им. Ушинского. В 2010 году президент России Владимир Путин вручил Гостеву награду «Народный учитель России».

С 2011 года Анатолий Германович занимался общественной деятельностью и являлся руководителем общественной приемной губернатора Челябинской области по Советскому району, входил в состав правления Фонда развития города.

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