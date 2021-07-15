В Челябинске мужчина слетел с балкона на седьмом этаже

Фото: архив "КП"

В Ленинском районе Челябинска мужчина слетел с балкона на седьмом этаже. Инцидент произошел в четверг, 15 июля, в одной из жилых многоэтажек по улице Шота Руставели.

Очевидцы вызвали на место происшествия МЧС, когда увидели человека, который повис на карнизе. Прибывшие пожарные развернули автолестницу, но мужчина сорвался вниз до того, как к нему подобрался спасатель.

— Возле дома находилось много кустарников, поэтому выставить куб жизни в таком случае не представлялось возможным, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Информацию об этом подтвердили в правоохранительных органах. По факту произошедшего будет проводиться проверка.

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