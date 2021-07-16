Судебные приставы в Челябинской области нашли должника по брошенному им окурку

Мужчина прятался от судебных приставов в сарае, недалеко от своего дома. Фото: архив "КП".

В Челябинской области судебные приставы Еткульского района задержали и отправили под арест неплательщика алиментов, объявленного в федеральный розыск. Его удалось обнаружить благодаря окурку, который он бросил на землю. Об этом сообщили в пресс-центре регионального управления ФССП.

Мужчина проживает вместе со своей матерью в одном из частных домов села Еткуль. Он официально нигде не работает, а его алиментная задолженность перед ребенком начала приближаться к 800 тыс. рублей. А когда судебные приставы приезжают к дому, то мать покрывает мужчину и заявляет, что тот отсутствует.

На минувшей неделе судебные приставы в очередной раз заехали по знакомому адресу. Мать должника привычно ответила на вопросы: не знаю, не видела.

— Сотрудники службы судебных приставов обратили внимание на одну мелкую деталь: недалеко от крыльца дымился недавно брошенный окурок. Вскоре выяснилось, что должник, увидев подъезжающий автомобиль надзорных органов, побежал прятаться в надворном сарае. Но упустил из виду такую очевидную улику, к тому же в укрытии вел себя не слишком аккуратно, — сообщили в пресс-центре УФССП по Челябинской области.

Должника задержали и арестовали на 10 суток. На него были составлены административные протоколы за неуплату алиментов и за воспрепятствование деятельности сотрудника службы судебных приставов.

Теперь мужчине предстоит выплатить не только долги по алиментам, но и штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. На все это ему дается два месяца, иначе в отношении него будет возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

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