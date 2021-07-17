Губернатор рассказал, когда в сгоревших поселках на юге Челябинской области построят дома

Фото: Ольга АНТОНОВА

Сегодня, 17 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Нагайбакском и Карталинском районах, пострадавших от огненной стихии. Глава региона уже побывал в Джабыке и Запасном, между которыми 10 км пути. У местных жителей один вопрос — по выплатам и восстановлению домов, передает с места событий корреспондент КП-Челябинск.

Сейчас сгоревшие участки, а это по официальным данным 61 дом, расчищают от горельника. У пожарных наготове брандспойты с водой: даже через неделю после ликвидации огненной стихии обломки тлеют. Обязательное условие — расчистка идет по согласованию с собственниками.

В Запасном губернатор общался с жителями почти час. Погорельцев волнуют выплаты за уничтоженное полностью и частично имущество: всем ли дадут, когда построят дома?

Фото: Ольга АНТОНОВА

Ситуации у всех разные, сложные. Министерство социальных отношений региона будет рассматривать каждую ситуацию отдельно — это распоряжение губернатора. В региональное положение о компенсационных выплатах по частичной утрате имущества внесут изменения: появятся частные надворные постройки: бани, сараи, летние кухни и пр.

— Насчет главы региона у меня всегда положительное мнение. И сегодняшний разговор с ним меня не разочаровал. Сказал, построят нам дома. И сроки назвал — до 1 октября, — говорит погорелица Татьяна Ивановна. В огне пожилая жительница Запасного потеряла и дом, и двор.

Вместе с губернатором в поселки приехал не только министр социальных отношений Ирина Буторина, но и министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе.

Сейчас губернатор проводит заседание оперштаба.

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