Стало известно, какой минимальной площади будут новые дома в поселках Челябинской области, пострадавших от лесных пожаров

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жилье, уничтоженное в стихии пожаров на юге Челябинской области должно быть восстановлено. Строить будут, в том числе, и за внебюджетный счет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер переговорил с бизнесменами — они готовы помочь. Регион выплатить компенсацию в 50 и 100 тыс. руб. за частичный или полный ущерб, в том числе, и дачникам в Джабыке и Запасном — есть такие случаи.

Принципиальные решения по ситуации с выплатами и строительством домов губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил сегодня, 17 июля, во время рабочей поездки в Карталинский и Нагайбакский районы. В Новокаолиновом прошел оперштаб.

Дома в поселках были разной площади, даже в несколько десятков метров. Ее невозможно компенсировать один к одному.

— Коллеги, я считаю, что, если речь о жилье для постоянного места жительства, мы не можем построить менее 60 кв м; меньше — недопустимо. Прошу учесть это в нашей нормативно-правовой базе. Мы говорили с жителями в Джабыке и Запасном — со всеми, кто подошел. У них есть вопросы, и люди должны знать все об уточненном нашем положении. Главное — время: люди должны видеть динамику каждый день, — сказал Текслер.

Губернатор также назвал сроки строительства (до 1 октября) и озвучил еще один важный момент:

— Если это было основное жилье, я против денежной компенсации. Только жилье против жилья. Денежная компенсация возможна, если речь идет о дачниках, и у них есть постоянное жилье.

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