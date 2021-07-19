Мать из Южноуральска могут лишить родительских прав из-за брошенного на обочине малыша

Спящего мальчика разбудил проезжающий велосипедист. Фото: скриншот видео из сообщества «Типичный Челябинск»

Многодетную 28-летнюю мать из Южноуральска Челябинской области могут лишить родительских прав из-за того, что ее маленький сын оказался один на обочине возле дороги продолжительное время. Пятилетний мальчик спал в обнимку с игрушечным грузовичком, и его обнаружил местный житель.

Комсомолке сообщили в администрации Южноуральска, что мать отправила свою девятилетнюю дочь вместе с трехлетним сыном к бабушке. Она предполагала, что они сами смогут дойти. Однако, девочка оставила мальчика на дороге и одна пошла к бабушке, а мальчик остался спать прямо у дороги. По словам матери, она просила ей позвонить, но ни бабушка, ни сестра ей не перезвонили.

Также стало известно, что многодетная мать неоднократно стояла на учете у органов опеки и это уже не первый подобный инцидент. Как отметили в администрации города, сейчас ситуация на контроле, с малышом все в порядке.

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