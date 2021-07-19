В Копейске дети помогли слепому мужчине во время ливня

Фото: vk.com/chel_kop

В Копейске двое детей помогли незрячему пожилому человеку. Днем 18 июля, когда начался сильный дождь, они быстро довели пенсионера до дома.

Этот случай заметила из окна соседка мужчины. Она отметила, что из-за проблем со зрением пенсионер не смог бы сам быстро добраться до подъезда и наверняка сильно вымок бы под дождем. Женщина опубликовала фотографию и рассказала об увиденном в соцсети и поблагодарила родителей ответственных мальчиков.

— Если вы узнаете своих детей, хвала вам за то, что воспитали достойных парней, — написала жительница Копейска.

В комментариях к сообщению другие горожане присоединяются к благодарности и хвалят мальчиков за неравнодушие, а родителей — за усилия по воспитанию детей.

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