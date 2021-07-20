В Челябинске перестали работать светофоры сразу на семи перекрестках

Светофоры должны включить в течение дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 20 июля прекращена работа светофоров на семи участках.

Автоматическое регулирование движения с 8:00 остановлено на пересечении улиц Бажова и Октябрьской, а также на пересечении улицы Бажова и Первого переулка Лермонтова. Вновь включат светофоры в 18:00.

В 8:30 перестали работать светофоры на перекрестках улиц Самохина и Первой Эльтонской, а также Зальцмана и Первой Эльтонской. Вновь загореться зеленый свет должен в 13:30.

С 8:00 до 13:00 не будут работать светофоры на перекрестке Свердловского проспекта с улицей Труда и на Свердловском проспекте в районе дворца спорта «Юность».

Как пояснили в городском комитете дорожного хозяйства, на всех перечисленных перекрестках ремонтируют электросеть.

Кроме того сегодня с 9:00 выключат светофор на пересечении улиц Блюхера, Воровского и Салтыкова. Там проводят дорожные работы. Автоматическое регулирование движения на перекрестке возобновят после окончания этих работ, но точный срок неизвестен.

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