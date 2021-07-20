«Попросил закурить и полоснул по шее»: в Магнитогорске мужчина напал на сотрудника заправки и обчистил кассу

Окровавленного заправщика увезли в больницу. Фото: Право роста/vk.com

В Магнитогорске мужчина порезал сотрудника автозаправки и забрал деньги из кассы. Об инциденте сообщило частное охранное предприятие, чьи сотрудники выезжали на место по тревожной кнопке. Источник КП-Челябинск в правоохранительных органах подтвердил, что факт действительно был.

ЧП произошло в ночь на понедельник, 19 июля. Как рассказала ЧОПовцам кассир, в это время они заправщиком стояли на улице. В какой-то момент к ним подошел мужчина и попросил закурить. Не дожидаясь ответа, он полоснул заправщику по шее острым предметом.

— Кассир побежала внутрь, чтобы нажать тревожную кнопку. В это время нападавший вошел вслед за ней, забрал все деньги из кассы и скрылся в неизвестном направлении, — рассказали в группе охранных предприятий «Право роста».

Мужчина успел скрыться, сейчас этим делом занимается полиция. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области от комментариев пока воздерживаются.

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