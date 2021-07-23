Tele2 предлагает умный девайс для оплаты парковок

Фото предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 первым на российском рынке совместно с компанией «Мобильные решения» запустил уникальный гаджет «Смарт Паркинг» – это умный помощник для оплаты парковок. Благодаря ему автолюбителю не нужно ничего делать вручную: не требуется вводить номер парковки, начинать или завершать парковочную сессию – устройство все делает автоматически. Новый девайс автолюбители столицы уже могут заказать на сайте f.tele2.ru.

Фото предоставлено Tele2

У жителей Москвы появилась возможность оплачивать городскую парковку при помощи гаджета «Смарт Паркинг» от Tele2 и компании «Мобильные решения». В основе работы устройства – математические алгоритмы. Когда водитель остановится в зоне парковки, «Смарт Паркинг» самостоятельно определит тариф и оплатит стоянку, а когда автовладелец решит уехать – остановит парковочную сессию. Все действия устройства автоматизированы, автолюбителю не потребуется ничего делать вручную. Умный гаджет оплатит парковку, вернет средства за неиспользованные минуты парковки на счет, проинформирует водителя в SMS обо всех действиях. Tele2 не ограничивает круг клиентов – воспользоваться гаджетом могут абоненты любых операторов.

В Tele2 уверены, что у «Смарт Паркинг» есть большой потенциал на рынке. Компания провела исследование, которое показало, что 58% автолюбителей Москвы регулярно пользуются платными автопарковками. Для оплаты стоянки 70% водителей используют мобильное приложение «Парковки Москвы», 19% – паркоматы, 16% оплачивают парковки в SMS, реже клиенты используют сайт «Парковки Москвы», приложения банков и терминалы QIWI. По данным исследования Tele2 на базе технологий big data, 37% автолюбителей регулярно забывают вовремя завершить парковочную сессию в приложении или отправкой SMS. При этом они переплачивают за неиспользованные минуты стоянки. С помощью нового умного девайса клиент сможет сэкономить: вернуть средства за неизрасходованные минуты, избежать штрафа за нарушение правил парковки, затрат на эвакуацию и хранение автомобиля на штрафстоянке.

Фото предоставлено Tele2

Чтобы заказать «Смарт Паркинг», автолюбителю необходимо оставить заявку на сайте f.tele2.ru, курьер бесплатно доставит гаджет в пределах МКАД. Стоимость девайса составляет 3990 рублей, при этом клиент оплачивает только само устройство.

Для регистрации и настройки девайса достаточно зайти в личный кабинет на сайте f.tele2.ru, указать государственный регистрационный номер автомобиля и SIM-карты, которая идет в комплекте с гаджетом. Сервис синхронизируется с мобильным приложением «Парковки Москвы», где можно отслеживать историю парковочных сессий. Если водитель решит переставить устройство в другое транспортное средство, то он сможет изменить номер автомобиля в личном кабинете на f.tele2.ru.

Фото предоставлено Tele2

Планируется, что в будущем функционал «Смарт Паркинг» расширится, помимо оплаты парковки клиенту будет доступна услуга «Автоконсьерж». С этим сервисом можно быть готовым к любым ситуациям на дороге: получить консультацию эксперта, попросить подвезти бензин, поменять колесо или вызвать бесплатный эвакуатор в случае поломки.