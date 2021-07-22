Главу ПФР Челябинской области задержали по подозрению в получении крупной взятки

Виктор Чернобровин. Фото: Пенсионный фонд РФ по Челябинской области / vk.com

Силовики задержали руководителя отделения пенсионного фонда России по Челябинской области Виктора Чернобровина. Чиновник подозревается в получении взяток в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

— По данным следствия, подозреваемый получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В СК добавили, что преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Сейчас в отношении главы регионального отделения ПФР Виктора Чернобровина решается вопрос об избрании меры пресечении и предъявления обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, на прошлой неделе по подозрению во взятке задержали замначальника Пенсионного фонда в Челябинской области Александра Орехова. Его обвинили в получении взятки на сумму более в 3 млн рублей. Чиновник заявил о готовности сотрудничать со следствием, и его отправили под домашний арест.

Еще одним фигурантом дела о коррупции в ПФР стал начальник административно-хозяйственного отдела Рудольф Зайцев. Тракторозаводский районный суд Челябинска накануне, 22 июля, отправил Зайцева под домашний арест на два месяца

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