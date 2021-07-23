В Челябинской области вдвое выросла заболеваемость кишечными инфекциями среди детей

Большинство заболевших - дети Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области в июне значительно выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди детей до 17 лет. По сравнению с июнем прошлого года она увеличилась в 2,2 раза. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди всех заболевших кишечными инфекциями в регионе 74% — дети.

Среди жителей Челябинской области всех возрастов заболеваемость составляет 34 человека на 100 тыс. населения.

Санитарные врачи уточняют, что при острых кишечных инфекциях необходимо обращаться за медицинской помощью. Симптомами таких заболевания могут быть повышенная температура, кашель, насморк, боль в горле, сыпь, головная боль, жидкий стул.

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