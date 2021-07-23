«Детей не перепутают»: что происходит с биоматериалом, когда пациенты приходят на ЭКО

Клиенты медицинских центров стали чаще интересоваться, как идентифицируется их биоматериал — яйцеклетки, сперма, эмбрионы. И это не удивительно: за последний год по СМИ прокатилась волна историй, когда спустя годы семьи выясняли, что воспитывают не своих детей.

К счастью, современные технологии позволяют свести к нулю подобные риски. Особенно когда речь идет о процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или других методах вспомогательных репродуктивных технологий. Сейчас от проявления «человеческого фактора» эмбриологов и репродуктологов страхует искусственный интеллект.

— В нашем отделении ЭКО работает система электронной идентификации биоматериала RI Witness, — поясняет заведующая отделением ВРТ клиники «Источник», репродуктолог Ольга Новоселова. — Вся лабораторная посуда с клетками имеет электронные метки. Они связаны с персональными картами пациентов. Более того, если в клинике находятся биоматериалы и мамы, и папы, то карты родителей тоже связаны между собой.

Если по какой-то причине для работы возьмут не тот биоматериал, умная система сразу это распознает и начнет активно сигнализировать — вплоть до блокировки работы лаборатории. Поэтому любая подмена здесь исключена.

Еще один важный плюс современного оборудования ЭКО клиники «Источник» в том, что эмбриологам не нужно лишний раз даже прикасаться к биоматериалу. В специальных инкубаторах специалист может оценить развитие эмбрионов в режиме онлайн или же проконтролировать на видеозаписи. Температура и газовая среда во время деления клеток остаются стабильными. Из инкубатора эмбрионы достанут лишь непосредственно перед переносом в полость матки пациентки.

ЭКО клиника «Источник»:

Челябинск, Чичерина, 36в,

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