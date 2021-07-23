Предпринимателям в седьмой раз вручат бизнес-премию «Сделано в Челябинске»

Прием заявок идет до 31 августа. После этого экспертное жюри определит 10 участников проекта. Они смогут рассказать о своем бизнесе широкой аудитории в эфире «Челябинского эха» и 31 канала. Программы с участием предпринимателей будут выходить каждую неделю — на протяжении почти всей осени. После этого эксперты, проанализировав деятельность компаний-участников и интервью с их руководителями, определят победителей проекта.

Призовой фонд — рекламное сопровождение бизнеса на 1 млн рублей в теле- и радиоэфире. Также победитель получит размещение в 2GIS на полгода.

Проект «Сделано в Челябинске» реализуется седьмой год подряд. За этот период о своем бизнесе в эфире рассказали около 300 руководителей предприятий.

Что дает участие в премии?

— привлечение внимания к предприятиям, которые вносят значимый вклад в создание и развитие уникальных продуктов и услуг;

— содействие расширению деловых контактов и узнаваемости;

— формирование позитивного имиджа бизнеса.

Подать заявку можно на сайте радиостанции.

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