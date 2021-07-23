В Миассе машину с телом пропавшей женщины обнаружили на дне пруда

Машину вытащили из пруда в Миассе. Фото: Наталья Набиуллина/vk.com

В Миассе пропавшую накануне 31-летнюю женщину нашли мертвой. Ее тело обнаружили в автомобиле, который утонул в Поликарповском пруду.

Жительница Миасса 21 июля уехала из дома на собственном ВАЗ-2114 и бесследно пропала. В поисках женщины участвовали более 40 волонтеров. Найти ВАЗ с телом пропавшей удалось 22 июля.

— Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, при жизни девушка страдала заболеванием. Вероятно, во время движения она потеряла сознание, машина скаталась в пруд, — рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Известно, что у погибшей женщины остались дети.

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