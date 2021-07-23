С начала недели в Челябинской области выявили более 1,5 тыс. новых случаев коронавируса

Заболеваемость в регионе все еще растет Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за последние сутки медики обнаружили 312 новых случаев коронавируса. С начала недели выявили 1516 заболевших.

На лечении сейчас находятся 4729 пациентов с Covid-19.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день скончались 15 больных коронавирусом. Из них 13 умерли от ковидной пневмонии, еще двое скончались от сопутствующих заболеваний.

Всего с начала пандемии Covid-19 в регионе заболели 72 тыс. 329 человек.

Напомним, в Челябинской области свободными остались чуть менее 4% коек в ковидных госпиталях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru