В Ленинском районе Челябинска прекратят движение трамваев

Изменения коснутся трех трамвайных маршрутов: №8, №18 и №22 Фото: Андрей АБРАМОВ

На улице Дзержинского в Челябинске 25 июля начнут ремонтировать теплотрассу. Работы повлияют на движение транспорта.

С 20:00 25 июля улицу Дзержинского закроют для проезда автомобилей. Возобновить движение планируют через десять дней: в 6:00 5 августа.

Как сообщили в мэрии Челябинска, движение трамваев на участке прекратят с 23:00 30 июля до 6:00 2 августа.

Через улицу Дзержинского проходят трамвайные маршруты №8, №18 и №22.

Временную схему проезда общественного транспорта пока готовят.

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