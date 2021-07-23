Мужчина и трое детей пропали на озере Тургояк во время грозы

Помощь спасателей понадобилась отдыхавшим на Тургояке
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Отец и трое сыновей потерялись вечером 22 июля на озере Тургояк в Челябинской области. Они решили поплавать по озеру на сап-досках. Началась гроза. Оставшаяся на берегу мать потеряла родных из виду и вызвала спасателей.
Как рассказали в миасском управлении ГОЧС, спасатели обследовали озеро и нашли потерявшихся мужчину и детей в районе базы отдыха «Кристалл». Никто из подхваченными волнами серферов не пострадал. Всех посадили в лодку и отвезли на берег, где ждала женщина.
В нынешнем сезоне это не первое связанное с непогодой происшествие на Тургояке. В середине июля во время международных соревнований на озере начался шторм. Эвакуировать пришлось 13 пловцов.
Отдыхавшие на озере южноуральцы заподозрили также, что в Тургояке нельзя купаться: после контакта с водой на коже появлялась сыпь. В министерстве экологии объяснили все аллергическими реакциями, а в Роспотребнадзоре обнаружили, что вода у одного из пляжей не соответствует нормам.
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